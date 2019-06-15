Названы безопасные для отдыха водоемы и пляжи в Ленобласти

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора назвали 11 водоёмов и пять пляжей Ленобласти, в которых можно купаться.

По данным на 10 июня, санитарным нормам соответствует вода в озерах Павловское, Донцо, Колтушское, Коркинское, Курголовское, Светлое, Царицыно, Толони и Раздольнинское, а также в Финском заливе в районе деревни Выбье.

В черный список Роспотребнадзора попала река Нева и Волхов, Кобринка и Оредеж, Свирь и Тосна.

Также жителям и гостям города не рекомендуют купаться в озере Медное в Юкках и Филькино в Гатчине, Выборгском и Финских заливах в поселке Большая Ижора.

Среди пляжей, на которых безопасно загорать, специалисты выделили берег у озера Раздолинское в Соснове, под Приозерском – в поселке Платформа 69 км и в Васильеве, в детских оздоровительных лагерях «Голубое озеро» на берегу озера Марченково в Цвелодубове под Выборгом и «Звездный» на берегу озера Свиничное в Луге.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что к летнему сезону в Петербурге откроют оборудованные пляжи для купания и отдыха.