Майами-Бич по-питерски: К летнему сезону в Петербурге откроют оборудованные пляжи для купания и отдыха

Проект закона уже внесён на рассмотрение городского парламента. Фото: https://pixabay.com
Проект закона уже внесён на рассмотрение городского парламента. Фото: https://pixabay.com

С подобной инициативой выступили петербургские депутаты. Городские пляжи должны будут причислить к объектам благоустройства.

На сегодняшний день такой статус петербургские пляжные зоны не имеют, следовательно, власти города не уполномочены оборудовать их всей необходимой инфраструктурой. С инициативой добавить подобный статус зонам для отдыха выступили депутаты Денис Четырбок, Мария Щербакова и Юрий Гладунов.

Как сообщают депутаты, к началу летнего сезона вопрос будет решен и на пляжах должны появиться бесплатные шезлонги, скамейки, площадки для проведения активных игр и культурно-массовых мероприятий.

На пляжах, сообщают парламентарии, должно быть комфортно, чисто и безопасно. Также на пляжах может появиться бесплатный Wi-Fi. Пляжные зоны смогут быть доступны и для людей с ограниченными возможностями.

Проект закона уже внесён на рассмотрение городского парламента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что про отключение горячей воды летом можно узнать на онлайн-сервисе

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
депутаты пляжи санкт-петербург
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