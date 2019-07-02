Пелагея выступит для петербуржцев абсолютно бесплатно

Она станет хедлайнером музыкального фестиваля «Петербург live».

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Новостью поделились организаторы события, которое состоится через две недели на Дворцовой площади. Они рассказали, что на сцене выступят Zdob si Zdub, Марина Капуро, Ива Нова», Zventa Sventana, а Пелагея. Организаторы отметили, что на их фестивале петербуржцы и гости города смогут ознакомиться с многообразием культуры России и дружественных стран. Вход на мероприятие бесплатный, концерт пройдет 12 июля и начнется в шесть часов вечера.

Напоминаем, Пелагея исполняет русские народные песни, романсы и авторские сочинения. Сейчас она занимается продвижением группы своей дочери.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше в России выступать не будет. Певица таким образом поддержала митингующих в Тбилиси, о чем написала в социальной сети.