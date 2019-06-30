Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше в России выступать не будет

Последний концерт певицы в России вызвал критику грузинского сообщества. Фото: http://www.eventor.ru
Последний концерт певицы в России вызвал критику грузинского сообщества. Фото: http://www.eventor.ru

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Певица поддержала митингующих в Тбилиси и отказалась выыступать в Росси. О своем решении о написала в социальной сети.

Напомним, что в Москве ее концерт прошел на прошлой неделе на фестивале «Усадьба Jazz». Это вызвало критику со стороны грузинского сообщается, сообщают “РИА. Новости”.

«Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!» — написала певица в Facebook.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что несколько минут пассажиров рейса Батуми — Москва не выпускали из самолета. Проверку устроили сотрудники Роспотребнадзора всем присутствующим на борту самолета, который следовал из Батуми. После приземления в Москве пассажиров на протяжении десяти минут не выпускали и проверяли рейс. По словам источника, проверка длилась около десяти минут. Он уверил, что федеральная служба ежедневно делает такую проверку. После проведенной проверки всех выпусти из самолета.

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Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше в России выступать не будет