Пассажирам самолета из Грузии Роспотребнадзор утроил проверку

По словам источника, проверка длилась около десяти минут. Фото: https://pixabay.com
По словам источника, проверка длилась около десяти минут. Фото: https://pixabay.com

Несколько минут пассажиров рейса Батуми — Москва не выпускали из самолета.

Проверку устроили сотрудники Роспотребнадзора всем присутствующим на борту самолета, который следовал из Батуми. После приземления в Москве пассажиров на протяжении десяти минут не выпускали и проверяли рейс. Об этом пишут “РИА. Новости” со ссылкой на источник.

По словам источника, проверка длилась около десяти минут. Он уверил, что федеральная служба ежедневно делает такую проверку. После проведенной проверки всех выпусти из самолета.

Напомним, что 20 июня в Тбилиси начались антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Сегодня все авиасообщение с Грузией прервано.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Грузия пытается привлечь туристов из Европы и Америки после конфликта с Россией.

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