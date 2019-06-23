Грузия пытается привлечь туристов из Европы и Америки после конфликта с Россией

В стране осознали, что поток людей резко уменьшится после 8 июля из-за указа Владимира Путина.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Грузинский МИД начал публиковать ролики, агитирующие жителей тех или иных стран отправляться в путешествие по городам Грузии. Видеозапись с красотами государства уже опубликовали для датчан и американцев. Сотрудники посольства приглашают всех желающих испробовать известные грузинские вина и блюда, а также увидеть все достопримечательности.

Напоминаем, что в Грузии произошло несколько антироссийских акций – местные жители называли Россию врагом и оккупантом и требовали сменить некоторых людей у власти. После этого Владимир Путин распорядился, чтобы всех российских туристов вывезли с территории страны, а также подписал указ, согласно которому после 8 июля прервется авиасообщение с Грузией.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что аналогичный ролик, продвигающий туризм в Грузии, разместило в соцсети посольство Грузии в США.