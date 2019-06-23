Захарова ответила президенту Грузии на слова о российских туристах

Представитель российского МИД напомнила, что россияне никому и ничего не должны.

Мария Захарова прокомментировала заявление главы Грузии сегодня, 23 июня, передают РИА Новости. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел заявила, что российским туристам небезопасно находиться на территории Грузии. Также она отметила, что их должны встречать «как самых дорогих гостей», а не пугать внутриполитической обстановкой и рекомендации обходить большие скопления людей в стране. Захарова намекнула, что Саломе Зурабишвили только сейчас поняла, как много Грузия потеряет, если российские туристы перестанут ездить туда.

Напоминаем, что глава Грузии просила Россию не вмешиваться в конфликт обычных граждан – туристы ни в чем не виновато и не нужно им запрещать посещать их любимое место для отдыха.

Путин распорядился, чтобы всех россиян вывезли из Грузии и чтобы отменили все рейсы после 8 июля.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что грузинские футболисты вышли на поле в майках с антироссийскими лозунгами.