Грузинские футболисты вышли на поле в майках с антироссийскими лозунгами

Они подготовили их в преддверии игры с «Сиони».

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Матч состоялся в рамках чемпионата Грузии – на поле встретились «Торпедо» и «Сиони». Все игроки кутаисской команды, а также тренеры вышли в черных майках. На них изображены карта и флаг Грузии, а ниже расположена надпись на английском языке: «Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией». Акцию поддержали также грузинские «Локомотив» и «Рустави».

Напоминаем, что протестные акции в Грузии начались пару дней назад после выступления депутатов из России в грузинском парламенте. Тысячи людей вышли на улицы, заявляя, что видят в соседе врага и оккупанта. После Путин распорядился, чтобы всех россиян вывезли с территории Грузии, а также чтобы все вылеты после 8 июля отменили.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что президент Грузии призвала не чинить туристам препятствий. По ее мнению, политические проблемы не должны отнимать у туристов возможность посещать любимую страну.