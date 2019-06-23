Президент Грузии призвала не чинить туристам препятствий

Саломе Зурабишвили хочет, чтобы российские туристы по-прежнему приезжали в Грузию. Фото: .wikimedia.org

Саломе Зурабишвили хочет, чтобы российские туристы по-прежнему приезжали в Грузию. Фото: .wikimedia.org

Саломе Зурабишвили считает неверным решение президента РФ запретить рейсы из России в Грузию.

По ее мнению, политические проблемы не должны отнимать у туристов возможность посещать любимую страну.

В интервью Euronews госпожа президент признала напряженность отношений между Грузией и Россией, однако подчеркнула, что поиском причин произошедшего и путей выхода из сложившейся ситуации должны заниматься политики. Под решением вопроса Саломе Зурабишвили подразумевает объединение грузинских территорий.

Дипломатические отношения Грузии и России прекратились после так называемой пятидневной войны в августе 2008 года и признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

Вчера МИД РФ рекомендовал отказаться от поездок в Грузию, а президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям запрещается с 8 июля туда летать. Турагентов и туроператоров попросили не продавать путевки в бывшую советскую республику.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Армения и Грузия стали самыми популярными местами для отдыха петербуржцев.