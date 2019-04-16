Армения и Грузия стали самыми популярными местами для отдыха петербуржцев

В первом квартале 2019 года самым востребованным авиа направлением в СНГ у петербуржцев стал Ереван. За него проголосовали 31% туристов. Из зарубежных направлений — Тбилиси (20%). Самым популярным городом России у жителей города на Неве стала Москва – 51%. Об этом свидетельствуют результаты исследования туристического сервиса «Связной Трэвел».

Отмечается, что спрос на поездки в страны СНГ за первый квартал этого года вырос относительно того же периода 2018 года на 39%.

Это продолжающийся тренд, который связан с относительно экономичной стоимостью авиабилетов и безвизовым режимом. Кроме того, петербуржцы на 40% чаще стали летать в Тбилиси. Грузия не первый год притягивает внимание туристов в любой сезон, говорится в сообщении.

Второе по востребованности направление СНГ — перелёт из Петербурга в Беларусь — 15% всех броней. Третье – в Баку (11%). Из зарубежных направлений выбор преимущественно падает на Испанию и Прагу, их забронировали по 6% туристов.

Москву предпочли 51% пользователей сервиса. Маршрут Петербург-Симферополь оказался на втором месте, а за ним следует Петербург-Сочи. Эти направления выбрали 6% и 5% человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что обслуживание туристов Петербурга оценят по единой системе.