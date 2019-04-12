Обслуживание туристов Петербурга оценят по единой системе

До конца мая для компаний, обслуживающих туристов, создадут инфопортал с подробностями. Фото: pixabay.com

До конца мая для компаний, обслуживающих туристов, создадут инфопортал с подробностями. Фото: pixabay.com

Компаниям Санкт-Петербурга предложат добровольную сертификацию и премии.

Вице-губернатор Олег Марков поручил создать систему контроля качества обслуживания туристов, прибывающих в Санкт-Петербурга, сообщили в Смольном 12 апреля. Марков недоволен аналитикой рынка услуг комитета по туризму Санкт-Петербурга.

Сейчас обеспечить такую систему планируют через добровольную сертификацию, совместную работу исполнительных органов и премию “Марка качества Visit Petersburg”. Для туристических компаний до лета создадут инфопортал со всей необходимой информацией — в том числе критериями оценки услуг.

За 2018 год, по данным Смольном, Санкт-Петербург посетило около 8 млн человек, свыше 3,5 млн — иностранные туристы. На днях врио губернатора Александр Беглов обсудил с Владимиром Путиным туристических сбор в 100 рублей в день с туристов из-за рубежа, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.