Путин поддержал туристический сбор в 100 рублей за день

Налог будут брать через гостиницы Петербурга. Фото: pixabay.com
Налог будут брать через гостиницы Петербурга. Фото: pixabay.com

Беглов пообещал, что деньги пойдут на реставрацию исторических зданий Петербурга.

Владимир Путин и Александр Беглов обсудили туризм в Санкт-Петербурге: врио губернатора рассказал президенту о туристическом сборе для иностранцев, сообщает РИА “Новости” 10 апреля.

Беглов сообщил, что с иностранцев планируют брать по 100 рублей в день через гостиницы — менее 2 евро или долларов. По словам врио, деньги пойдут на реставрацию зданий. Уже сейчас Петербург планирует выделить около 17 млрд на приведение в порядок 255 зданий со сложным фасадом за 5 лет. Всего в городе около 1400 зданий исторического наследия.

По словам Беглова, Путин поддержал идею. Инициативу рассмотрит Минфин и министерство экономики.

По данным Смольного, Петербург в 2018 году посетило около 8 млн туристов. Из этой цифры примерно 4 млн прибыли из-за границы. Значительное число приехало на Чемпионат мира по футболу, но тем не менее 4 млн иностранцев — это потенциальные дополнительные 4 млрд в бюджете Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что, по словам Левитина, ФИФА назвала Чемпионат мира-2018 лучшим в истории.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Путин поддержал туристический сбор в 100 рублей за день