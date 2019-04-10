Левитин: в ФИФА назвали Чемпионат мира-2018 лучшим в истории

Левитин вспомнил все сделанное к мероприятию - ЗСД, КАД, терминалы Пулково. Фото: gov.spb.ru

Левитин вспомнил все сделанное к мероприятию - ЗСД, КАД, терминалы Пулково. Фото: gov.spb.ru

Помощник президента уверен, что Петербург достойно примет и чемпионат Европы-2020.

Чиновников Санкт-Петербурга наградили знаками отличия за проведение Чемпионата миру по футболу-2018, сообщили в Смольном 10 апреля. Помощник Президента Игорь Левитин заявил, что руководители ФИФА назвали событие лучшим в истории футбольных чемпионатов мира.

Левитин вспомнил строительство терминалов “Пулково”, сдачу ЗСД, КАД, стадиона на Крестовском острове. Он уверен, что чемпионат Европы-2020 точно так же проведут на высоком уровне. «Газпром-арену» он назвал одним из наиболее технологически совершенных стадионов России.

Глава администрации губернатора Любовь Совершаева отметила атмосферу дружелюбия, которая царила в Санкт-Петербурге в дни чемпионата, сообщили в Смольном.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что КСП осенью подведет итоги общей стоимости и нарушениям на “Газпром-арене”.