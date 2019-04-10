Сколько стоила “Газпром-арена”, КСП расскажет осенью

Глава контрольно-счетной палаты объяснил, почему стадион пока не проверяют.

Вадим Лопатников, председатель контрольно-счетной палаты, рассказал, что стало причиной паузы в проверках стадиона “Газпром-арена” на заседании Заксобрания Санкт-Петербурга 10 апреля.

Глава КСП пояснил, что документы на строительство не до конца готовы — а некоторые задействованы в судебных процессах. Лопатников сообщил, что КСП подождет, пока все участники поставят свои подписи на всех бумагах и тогда точно установят стоимость стадиона и нарушения при его строительстве. Он считает, что это произойдет осенью.

Стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга называют самым дорогим в России. Его изначальную стоимость оценивали в 6,7 млрд рублей, но она выросла до 43 млрд (а по некоторым источникам — до 50 млрд). Его заложили в 2007-ом: планировалось, что его закончат в 2009 году. В итоге открыли его только через 10 лет — в 2017 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что КСП приостановила проверки на “Газпром-арене”.