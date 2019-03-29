Финансовая деятельность «Газпром Арены» временно перестала интересовать КСП

Ведомство «заморозило» аудит петербургского стадиона. Когда возобновят проверку – не уточняется.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Контроль-счетная палата пока что приостановила проверку, связанную со строительством «Газпром Арены». Есть подозрение, что при возведении стадиона были лишние растраты. Все началось с табло, которые были установлены более чем за 53 миллиона рублей. КПС хочет знать, насколько законно и эффективно были потрачены средства, выделенные на «Газпром Арену».

Напоминаем, что в Смольном рассказывали, будто на стадион потратили 43 миллиарда рублей. Специалисты же считают, что сумма на самом деле больше.

К слову, по делу о растратах был арестован бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марата Оганесяна. Его отправили под стражу еще в 2016 году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Газпром Арена» станет идеальной с 20 млн долларами. Новый президент клуба «Зенит» считает, что есть над чем поработать.