«Газпром Арена» станет идеальной с 20 млн долларами

Все можно сделать за три года, считает Медведев. Фото: https://fc-zenit.ru/

Все можно сделать за три года, считает Медведев. Фото: https://fc-zenit.ru/

Новый президент «Зенита» уверен, что этой суммы должно хватить, чтобы все довести до ума.

Своим мнением специалист поделился в разговоре с бывшим футболистом Евгением Савиным. Александр Медведев считает, что «Газпром Арена» пока что не совсем в порядке. Все нюансы исправимы – на устранение недочетов может понадобиться до 20 миллионов долларов. Будет «вообще идеально», по словам президента футбольного клуба. Что именно стоит исправить, он не уточнил. При этом отметил, что на выполнение работ будет достаточно трех лет.

Напоминаем, что «Газпром Арену» строили 10 лет и закончили как раз к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Тогда на Крестовском побывали тысячи болельщиков со всего мира. На возведение стадиона потратили около 50 миллиардов рублей, считает издание «Фонтанка».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стадион “Газпром Арена” встретил миллионного посетителя в начале марта 2019 года.