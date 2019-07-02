«Зенит» вернул Полоза из «Ростова»

Фото: https://fc-zenit.ru/
Фото: https://fc-zenit.ru/

Футболист покинул распоряжение команды по неизвестно причине.

Обо всем сообщили 2 июля. Информация появилась на официальном сайте команды из Ростова-на-Дону. Футболист, когда его попросили вернуться, находился на сборе в Австрии. Почему его отозвали – не уточняется, возможно, ФК «Зенит» прокомментирует свое решение чуть позже.

Напоминаем, что Дмитрий Полоз заключил контракт с петербургским клубом два года назад. В прошедшем сезоне он выступал на правах аренды в «Рубине».

К слову, футболист также входит в состав Сборной России. Нападающий успел поиграть за «Локомотив», «Динамо», «Зенит» и «Рубин». За свою карьеру он забил три гола, приняв участие в 19 матчах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Рогич из “Селтика” может занять в “Зените” позицию Маркизио. Трансфер полузащитника может войти в десятку самых крупных сделок клуба Санкт-Петербурга. Если “Зенит” устроит цена, то трансфер Рогича войдет в десятку самых крупных сделок для клуба Петербурга — лидерами в списке останутся Халк и Витсель за 40 млн евро.

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