Триллер фильма «Девятая» Роднянский покажет на VK Fest

Продюсер Александр Роднянский выступит на предстоящем VK Fest с первым показом трейлера мистического триллера «Девятая».

Главные роли в новом фильме Роднянского исполнили Евгений Цыганов и британская актриса Дэйзи Хэд. Режиссером картины стал Николай Хомерики. Сюжет развивается в Санкт-Петербурге в конце 19-го столетия.

Главной темой фильма становятся загадочные убийства девушек. Для того, чтобы расследовать странное дело, глава сыскной полиции Ростов обращается к англичанке Оливии, которая называет себя провидицей.

Роднянский продюсировал множество известных отечественных фильмов. Например, «Левиафан» и «Нелюбовь», которые удостоились множества международных премий. Также он является продюсером фильма «Дылда», который стал призером 72-го Каннского кинофестиваля.

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