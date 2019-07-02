Киркоров заступился за Пугачева, напомнив, что она суперзвезда

Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org

Примадонну ругают за ее странное поведение на вокзале.

Об этом стало известно 2 июля. Филипп Киркоров поделился своим мнением с телеканалом «Звезда». Певец считает критику исполнительницы неуместной и даже некрасивой. Он убежден, что люди должны носить Пугачеву на руках, а не осуждать в Интернете. Певица, по его словам, внесла неоценимый вклад в искусство. Киркоров напомнил, что Пугачева – женщина и суперзвезда, и выразил сожаление, что «это кому-то непонятно».

«Она прожила такую большую звездную жизнь и своим трудом заслужила»,

— заявил певец.

Напоминаем, что Пугачева и ее муж Галкин подъехали к поезду на Рижском вокзале на машине, что вызвало осуждение в обществе. В РЖД отметили, что это запрещено, но поведение звезды никому не помешало.

Представитель певицы заверил, что так пришлось поступить из-за того, что Пугачева везла с собой слишком много вещей, а на вокзале не было грузчиков.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Пугачева спровоцировала проверку на Рижском вокзале.

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