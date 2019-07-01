Пугачева спровоцировала проверку на Рижском вокзале

Алла Пугачева проехала по перрону Рижского вокзала, что вызвало пересуды в интернете. Фото: instagram / alla_pugacheva_forum

Алла Пугачева проехала по перрону Рижского вокзала, что вызвало пересуды в интернете. Фото: instagram / alla_pugacheva_forum

Певица Алла Пугачева, отбывая с мужем Максимом Галкиным на отдых в Юрмалу, проехала на «майбахе» по перрону Рижского вокзала в Москве до самых дверей поезда.

Фото и видео, опубликованные в инстаграмме поклонников певицы, вызвали бурю обсуждений в интернете. Многие осуждали поступок Пугачевой.

РЖД на скандал отреагировали уверениями, что автомобиль Пугачевой никому не доставил неудобств, поскольку певица подъехала к поезду по технической платформе. Представитель компании заметил, что подъезжать прямо к поездам может только спецтехника в строго регламентированных случаях, поэтому правомерность действий железнодорожников выяснит служебная проверка.

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