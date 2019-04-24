Пугачева о подарке «Гоголь-центра»: «Я в шоке»

Алла Пугачева, 1981 год. Фото: vk.com/allapugachevapro
Алла Пугачева, 1981 год. Фото: vk.com/allapugachevapro

Певица прокомментировала шоу, которое устроили в честь ее дня рождения.

Мнение Аллы Пугачевой о концерте «Наша Алла», который подготовил «Гоголь-центр», стало известно 24 апреля. Шоу занимался в том числе режиссер Кирилл Серебренников, которого всего пару недель назад освободили из-под домашнего ареста. Именно он стал автором идеи концерта – это был его первый спектакль после освобождения.

Певица заявила, что ее шокировало выступление. Пугачева отметила, что в свое 70-летие она получила множество трогательных поздравления. Концерт ей понравился, поэтому певица призналась в любви всем, «кто стоит и сидит на сцене». Пугачева рассказала, что ей нравится «Гоголь-центр».

«Тут просто удивили, по-новому, классно», — поделилась она эмоциями, признавшись, что готова была бы даже встать на колени, если бы позволяло здоровье.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в сети появился «вульгарный» клип Аллы Пугачевой.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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