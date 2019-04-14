В сети появился «вульгарный» клип Аллы Пугачевой

Его сняли еще в 1984 году, но опубликовали только сейчас.

Видео появилось в социальных сетях сегодня, 14 апреля. Им поделился Гостелерадиофонд в преддверии Дня рождении Аллы Пугачевой. У поклонников таланта примадонны появилась возможность посмотреть клип на известный хит «Айсберг». Есть легенда, что он был запрещен в СССР из-за своей вульгарности – поэтому до этого дня его почти никто и не видел, передает «Российская газета». Критикам якобы не понравилась поза, в которой сидела певица.

Сюжет у работы следующий: зритель видит мужчину в пальто и шляпе, который везет примадонну в дорогой песцовой шубе по льду. На пути им встречается белый рояль, за которым сидит неизвестная девушка. В результате оказывается, что это – и есть Алла Пугачева.

Напоминаем, что певица отметит 70-летие уже завтра, 15 апреля.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Слава КПСС и Алла Пугачева снялись в одном клипе.