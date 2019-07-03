Фестиваль «Дачные сезоны в Монрепо» пройдет в Выборге

В ближайшие две субботы в выборгском музее-заповеднике «Парк Монрепо» пройдет театрализованный фестиваль.

Мероприятие состоится 6 и 13 июля на территории выборгского парка. В программе фестиваля намечается: театрализованная интерактивная экскурсия, дачные игры, мастер-классы и дачный спектакль под открытым небом. Начало всех мероприятий произойдет в 14:00. В это время в парке заиграет живая музыка.

Пресс-служба парка отмечает, что самым интересным на фестивале будут театрализованные экскурсии, на которые можно предварительно приобрести билеты (park_monrepo@mail.ru с пометкой «Дачные сезоны»). Такая экскурсия стоит 300 рублей.

Молодежный театр Выборга представит зрителям водевиль Чехова «Медведь» в 16:30. Также на фестивале пройдут следующие мастер-классы: плетение из лозы, каллиграфия, бумажный театр и лоскутная кукла. А дачные игры запланированы с 14:00 до 17:00.

В пресс-службе парка напомнили, что 2019 год объявлен Годом театра в России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на берегу Финского залива пройдет фестиваль живого кино под открытым небом.