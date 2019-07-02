На берегу Финского залива пройдет фестиваль живого кино под открытым небом

"Кинолес" состоится с 12 по 14 июля 2019 года. Фото: kinoles.ru

"Кинолес" состоится с 12 по 14 июля 2019 года. Фото: kinoles.ru

Фестиваль живого кино «Кинолес» состоится с 12 по 14 июля 2019 года на берегу Финского залива.

Данное мероприятие проводится ежегодно начиная с 2016 года по инициативе Молодежного центра Союза кинематографистов Санкт-Петербурга и Приморским культурным центром при поддержке Фонда Президентских грантов.

На фестивале будет запущен открытый просмотр короткометражных фильмов, которые создали молодые режиссеры России — студенты и выпускники кинематографических вузов. Кинопоказы состоятся под открытым небом на берегу залива в поселке Ольгино в Приморском районе Санкт-Петербурга.

На фестивале, помимо кинопоказов, состоятся различные творческие встречи и мастер-классы для обширной аудитории от кинематографистов, также гостей фестиваля ждет программа с выступлением музыкантов и стендап. Пройдут мастер-классы по актерскому и каскадерскому мастерству, импровизации, фотографии и анимации. Также любой гость сможет поиграть в пляжный волейбол, настольный теннис или посетить занятие по йоге на берегу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге открывается фестиваль паблик-арта «Дворы Капеллы».