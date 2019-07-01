В Петербурге открывается фестиваль паблик-арта «Дворы Капеллы»

Фестиваль будет проходить в парадном и внутреннем дворах Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, расположенной в доме 20 по набережной реки Мойки.

В понедельник, 1 июня, стартует фестиваль паблик-арта «Дворы Капеллы». Мероприятие будет проходить прямо под открытом небом. В рамках фестиваля будет представлено взаимодействие классического и совершенного искусства.

В творческом мероприятии примут участие представители совешенно разных направлений искусства. Они объединяться для одной цели — превратить двор на набережной реки Мойки в настоящую экспозицию.

Художник заполнят популярный для пеших прогулок двор арт-объектами. В этом году участие примет музей архитектурной художественной керамики «Керамарх».

Кроме того, организаторы заявили о проведении масштабного эксперимента со звуком на металле.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге открывается бесплатная выставка Айвазовского.