В Петербурге открывается бесплатная выставка Айвазовского

Как сообщили Gazeta.SPb в комитете по печати и взаимодействию со СМИ, выставка картин из частных коллекций откроется сегодня, 1 июля, в 15:00 часов дня.

Выставка работ талантливого русского живописца Ивана Айвазовского «Кронштадский рейд» пройдет на территории детской художественной школы имени Михаила Аникушина, которая расположена в доме 57 по проспекту Ленина в Санкт-Петербурге.

Организаторы экспозиции говорят, что именно из Кронштадта художник, будучи ещё молодым, отправился в морской поход на кораблях Балтийского флота. Тогда появился его особый стиль.

На выставке будут представлены как те работы, что не раз уже выставлялись на различных площадках, так и картины из частных коллекций.

Вход на экспозицию бесплатный. Она будет идти до конца лета.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что агитационные плакаты “Окна РОСТА” можно будет видеть на выставке в Мультимедийном парке.