Агитационные плакаты “Окна РОСТА” можно будет видеть на выставке в Мультимедийном парке

Вход свободный. Фото: https://spbculture.ru
Вход свободный. Фото: https://spbculture.ru

Телеграфное агентство представит свою экспозицию в честь 100-летия.

Во вторник, 2 июля, на площадке Исторического парка “Россия – моя история” пройдет открытие выставки “Окна РОСТА”, приуроченной к 100-летию начала работы творческого коллектива московского отделения Российского телеграфного агентства. Об этом сообщает комитет по культуре Петербурга.

С 1919 по 1921 года “Окна РОСТА” ежедневно создавали агитационные плакаты, темами которых становились не только фронтовые события гражданской войны, но и различные вопросы внутренней политики.

Создавали плакаты вручную. Над ними трудились художник М. М. Черемных и журналист Н. К. Иванов (Грамен), затем к творческому коллективу присоединился В. В. Маяковский. Название агентство получило благодаря необычному размещению, плакаты появлялись на окнах магазинов. Выставка пройдет в атриуме Исторического парка в период со 2 июля по 4 августа 2019 года. Вход свободный.

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“Окна РОСТА” выставка
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