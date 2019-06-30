Фестиваль книгоцентричных экскурсий “Петербург как сюжет” откроется в первый день июля

На фестивале каждый сможет представить свои авторские экскурсии. Фото: https://infourok.ru/
На фестивале каждый сможет представить свои авторские экскурсии. Фото: https://infourok.ru/

Фестиваль будет проходить до 14 июля.

Мероприятие пройдет при поддержке ЦГПБ им. В. В. Маяковского, пройдет в городе с 1 по 14 июля. Об этом сообщают в комитет по культуре Петербурга.

На фестивале каждый сможет представить свои авторские экскурсии. Слово “книгоцентричный”, сообщают организаторы, станет ключевым, так как книга – центральный объект и субъект фестиваля

“Город вдохновляет прочесть книгу, книга вдохновляет отправиться гулять по городу, и, как знать, написать еще одну книгу. Петербург – один из самых туристически привлекательных городов мира, но и сами петербуржцы часто и с большой радостью “путешествуют” по своему городу, открывая для себя новые маршруты и истории”, — рассказали в комитете.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Фонтанном доме стартует “Бродский DRIVE”.

“Петербург как сюжет” фестиваль
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