Сегодня в Фонтанном доме стартует “Бродский DRIVE”

Первый вечер пройдет под знаком джаза, блюза и соул.

Ежегодный фестиваль, который в Петербурге проходит уже в пятый раз, стартует сегодня Фонтанном доме, сообщает комитет по культуре Петербурга.

Фестиваль продлиться до 28 июля. Каждую субботу и воскресенье он будет представлять поколения джазменов из Петербурга, Москвы, ближнего и дальнего зарубежья. Они будут сменять друг друга на открытой сцене.

В первый день, 29 июня, выступит трио вокалиста и клавишника, финалиста проекта “Голос 60+” Сергея Манукяна. В воскресенье, 30 июня, на сцену выйдет московское трио Kle2GO – проект бас-гитариста Антона Горбунова, Сергея Клевенского (духовые фольклорные инструменты) и Владимира Голоухова (вибрафон, перкуссия).

За всеми выступления, которые запланированы рамках фестиваля “Бродский DRIVE”, можно следить на сайте комитета по культуре или группе “ВКонтакте”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “ЭтноЭйфорию” почувствуют сегодня посетители Петропавловской крепости.