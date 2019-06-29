“ЭтноЭйфорию” почувствуют сегодня посетители Петропавловской крепости

На территории крепости сегодня пройдет заключительный день первого в Петербурга фестиваля “ЭтоЭтно”.

В субботу, 29 июня, на сцене в стиле “этно” будут работать всемирно известные ди-джеи. Весь вечер гостей фестиваля ждут ди-джей сеты под общим названием “ЭтноЭйфория”, которые представят этническое звучание в эксклюзивном формате.

Напомним, что фестиваль стартовал в Северной столице 26 июня. В рамках программ уже выступили Эмир Кустурица и “The No Smoking Orchestra”, в также группа “TheHatters”.

В заключительный день гости фестиваля услышат Dj Billy Esteban из Македонии, Dj List из России, Dj Betelgeize, Dj Sperry из Греции, а также Dj Danjiel Chehranov из Сербии.

Начало в 18:00. Вход свободный.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фестиваль паблик-арта “Дворы Капеллы” стартует в Петербурге.