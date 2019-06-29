Фестиваль паблик-арта “Дворы Капеллы” стартует в Петербурге

Дворы Капеллы превратятся в музей под открытым небом.

С 1 июля по 31 августа в Петербурге будет проходить фестиваль паблик-арта “Дворы Капеллы”. Проекта, сообщают в комитете по культуре Петербурга, планируют сделать ежегодным — с постоянным расширением географии участников. Фестиваль призван отразить многогранность современного искусства, его социальность, близость к горожанам и гостям Петербурга.

Так. В рамках фестиваля будет создана экспозиция, посвященная связи керамики и музыки. Также студенты института ВХУТЕИН покажут фантазии на тему органа.

Зрители смогут увидеть “Живой финский залив” и “Императорские сады России”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фестиваль “Старкон” покажет “Человек-паук: возвращение домой” за пять дней до премьеры.