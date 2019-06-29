Фестиваль паблик-арта “Дворы Капеллы” стартует в Петербурге

Зрители смогут увидеть “Живой финский залив” и “Императорские сады России”. Фото: https://vk.com/wall-36338110_396463
Зрители смогут увидеть “Живой финский залив” и “Императорские сады России”. Фото: https://vk.com/wall-36338110_396463

Дворы Капеллы превратятся в музей под открытым небом.

С 1 июля по 31 августа в Петербурге будет проходить фестиваль паблик-арта “Дворы Капеллы”. Проекта, сообщают в комитете по культуре Петербурга, планируют сделать ежегодным — с постоянным расширением географии участников. Фестиваль призван отразить многогранность современного искусства, его социальность, близость к горожанам и гостям Петербурга.

Так. В рамках фестиваля будет создана экспозиция, посвященная связи керамики и музыки. Также студенты института ВХУТЕИН покажут фантазии на тему органа.

Зрители смогут увидеть “Живой финский залив” и “Императорские сады России”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фестиваль “Старкон” покажет “Человек-паук: возвращение домой” за пять дней до премьеры.

капелла Фестиваль паблик-арта “Дворы Капеллы”
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На КАД водитель КамАЗа “обронил” деревянную конструкцию на машину и скрылся
На корабли и верфи лучше всего смотреть в Петербурге
У Финлядского вокзала прошел митинг рабочих Ford
Свыше 1,5 тысяч человек погибли от вируса Эбола в Конго
Фестиваль паблик-арта “Дворы Капеллы” стартует в Петербурге
На “Диво острове” люди застряли на аттракционе “Ракета”
Беглов и Дрозденко открыли праздник “Сабантуй” в Энколово
Крейсер «Аврора» принял на борт миллионного посетителя