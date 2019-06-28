Фестиваль “Старкон” покажет “Человек-паук: возвращение домой” за пять дней до премьеры

Гостями фестиваля также станут русские космонавты-испытатели Андрей Борисенко и Валерий Токарев. Фото: фестиваль “Старкон”

Гостями фестиваля также станут русские космонавты-испытатели Андрей Борисенко и Валерий Токарев. Фото: фестиваль “Старкон”

Хэдлайнером фестиваля станет актёр Энтони Рэпп, известный по фильмам “Игры разума”, “Звёздный путь: Дискавери” и “Богема”.

В Петербурге с 20 по 30 июня будет проходить традиционный фестиваль фантастики, науки и самовыражения “Старкон”. В этом году на площадке “Экспофорума” он отметит свой юбилей — 20 по счету фестиваль.

Организаторы подготовили для фанатов Человека Паука настоящий сюрприз. Так, в заключительный день фестиваля, в 14:30 состоится премьер “Человек-паук: возвращение домой”.

Помимо этого, на площадке “Старкона” гости смогут пожать руку космонавту или построить город будущего. Выиграть турнир по Counter Strike или взять крепость ForHonor.

Гостями фестиваля также станут русские космонавты-испытатели Андрей Борисенко и Валерий Токарев.

Юбилейный “Старкон” включает в себя шесть ключевых зон – научную, выставочную, игровую, кинематографическую, арт-зону и фанатскую зону.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Гатчине состоится свадебный фестиваль.