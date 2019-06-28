В Гатчине состоится свадебный фестиваль

Фестиваль свадебных услуг «Скажи ДА в Гатчине» состоится в местном Доме культуры. Мероприятие пройдет 7 июля.

Фестиваль приурочен ко Дню семьи, любви и верности. В честь этого в Ленинградской области в Гатчинском Доме культуры будет организована ярмарка помощников в проведении свадьбы.

Там будут присутствовать флористы, фотографы, визажисты, ведущие, декораторы и многие другие представители данной индустрии.

В процессе проведения фестиваля будут организованы мастер-классы и увлекательные викторины. Участники мероприятия могут получить скидки и некоторые бонусы в случае дальнейшего сотрудничества.

На празднике будет разыграно несколько ценных подарков, среди которых поездка на пароме на остров Валаам.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Петропавловской крепости сегодня сыграет “Свадебно-похоронный оркестр”.