На Петропавловской крепости сегодня сыграет “Свадебно-похоронный оркестр”

Возглавит оркестр композитор Горан Брегович.

Выступление “Свадебно-похоронного оркестра” пройдёт в рамках фестиваля “ЭтоЭтно”, который проходит в Петербурге впервые. Об этом сообщили в комитет по культуре Петербурга. Фестиваль стартовал в Петербурге 26 июня и основной площадкой его проведения стала территория Петропавловской крепости.

Сегодня, помимо выступления Горана Бреговича и его оркестра, запланировано выступление грузинского певца Левана Кбилашвили – участника проекта “Голос. Перезагрузка.7 сезон” на Первом канале.

Начало выступления в 19:00, вход свободный.

Вход осуществляется через Иоанновский мост.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ГМЗ “Павловск” приглашает на “Летний день под липами”.