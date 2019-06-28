ГМЗ “Павловск” приглашает на “Летний день под липами”

Гостей традиционного фестиваля ждут мастер-классы, экскурсии и поэтические чтения.

В этом году в рамках фестиваля “Павловские сезоны” — “Времена года” гости музея-заповедника смогут насладиться не только красотой природы, но и стать участниками большого литературно-музыкального праздника.

“Летний день под липами” начнется 30 июня в 12:00. До 18:00 гости смогут принять участие в разнообразных тематических мероприятиях, организованных на главных площадках парка — Тройной липовой аллее, в Павильоне “Вольер”, на Итальянской лестнице, в Турецкой беседке.

Посетители смогут принять участие в тематических мастер-классах, услышать концерт инструментальной музыки и услышать поэтические чтения.

“Одно из центральных событий – общедоступные экскурсии “Липы Павловского парка: история, мифы, символика”, соберет гостей в 13:00, 13:15, и в 15:00 и пригласит в увлекательное путешествие по старинному парку”, — сообщают сотрудники музея.

Для детей будет организована прогулка “Сказка в полдень”. Мероприятие — бесплатное. Вход в Павловский парк — платный.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что утром в воскресенье центр будет перекрыт для марафонцев.