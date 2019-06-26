Утром в воскресенье центр будет перекрыт для марафонцев

В воскресенье, 30 июня, с 07:30 утра до 14:30 многие улицы в центре Петербурга будут перекрыты в связи с проведением ХХХ Международного марафона «Белые ночи».

Движение будет закрываться поэтапно по ходу движения участников марафона.

Первый маршрут протяженностью 42 км стартует с Дворцовой площади.

Марафонцы побегут через Сенатскую площадь потом по Английской набережной. По Благовещенскому мосту они попадут на Васильевский остров, там трасса пролегает по Университетской набережной, через Биржевую площадь и одноименный мост. На Петроградской стороне марафонцы пробегут по Мытнинской и Кронверкской набережным, по улице Куйбышева, через Троицкую площадь, по Петровской, Петроградской и Аптекарской набережным до улицы Академика Павлова. Затем по Медиков попадут на Каменноостровский проспект и дальше будут держать направление на Крестовский остров, где на Южной дороге их ждет разворот.

Обратный путь пройдет по улице Савиной, через Петровскую площадь по проспекту, через мост Красного Курсанта, Ждановской набережной. По Тучкову мосту марафонцы опять попадут на 1 линию В.О., а далее по Университетской набережной обратно на Благовещенский мост. Далее маршрут будет проходить по набережным Невы, Ново-Адмиралтейского канала, Мойки, Пряжки, канала Грибоедова и Фонтанки. Марафонцы по улицам Чайковского и Гагаринской добегут до набережных Кутузова, Воскресенской и Смольной. На Синопской набережной сделают еще один разворот и вернутся набережная на Дворцовую по набережной Кутузова, Дворцовой набережной и Дворцовому проезду.

Второй маршрут длиной 10 км также начнется на Дворцовой. Он также пролегает через Благовещенский мост на Васильевский остров, потом на Петроградскую сторону. Обратно бегуны вернутся через Троицкий мост.

Управление Госавтоинспекции призывает водителей планировать свой маршрут с учетом ограничений.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что движение на участке трассы Выборг – Светогорск перекроют на 3 часа