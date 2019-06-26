Движение на участке трассы Выборг – Светогорск перекроют на 3 часа

Капитальный ремонт потребует перекрытия трассы. Фото: pixabay.com
Капитальный ремонт потребует перекрытия трассы. Фото: pixabay.com

В связи со взрывными работами и выемкой скального грунта с 3 до 6 утра 28 июня 2019 года будет полностью перекрыто движение на участке трассы «Скандинавия».

Легковые автомобили смогут воспользоваться объездом через Каменногорск.

Движение будет полностью остановлено на участке Выборг – Светогорск возле пункта пропуска «Светогорск» (31-й километр) автодороги А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти в течение 3 часов, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Там сейчас подрядчик ОАО «ВАД» ведет капитальный ремонт дороги, и ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что несколько дней назад трасса уже была перекрыта из-за того, что на дорожное полотно упала скала.

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