Движение по автодороге Выборг — Светогорск временно перекрыто

Час назад из-за обрушения скалы на проезжую часть было полностью перекрыто движение на участке федеральной автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» у подъезда к пункту пропуска «Светогорск».

Обрушение произошло на 30-м километре трассы Выборг – Светогорск в ходе буровзрывных работ в рамках капитального ремонта дороги, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Пострадавших в результате происшествия нет.

Подрядная организации АО «ВАД» привлекла дополнительные силы для расчистки проезжей части от скальных пород. Пока движение всех видов транспорта по автодороге полностью перекрыто, для легковых автомобилей организован объезд через Каменногорск. Путей объезда для грузовых машин нет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Московское шоссе станет безопаснее.