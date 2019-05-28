В Петербурге произведут ремонт дороги: Московское шоссе станет безопаснее

Шоссе является аварийно-опасным. Фото: pixabay
Шоссе является аварийно-опасным. Фото: pixabay

В результате проведения электронного тендера, выбран подрядчик, который осуществит ремонтные работы на Московском шоссе в Петербурге.

Речь идет о реконструкции участка дорожного полотна Московского шоссе от Колпинского шоссе до 3-го Бадаевского проезда.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы сообщает, что за время проведения тендера поступила лишь одна заявка — от общества CК «Орион Плюс». Данная компания подходила по всем требованиям и условиям участия в конкурсе, поэтому и была выбрана.

Сообщается, что срок сдачи отремонтированного участка дороги — 1 декабря 2019 года.

Отметим, что ремонтировать Московское шоссе решили по причине того, что его участок является аварийно-опасным. Только в прошлом году здесь произошло 21 дорожно-транспортное происшествие.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге хотели отремонтировать школу в Калининском районе на 1,8 млн рублей незаконно.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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