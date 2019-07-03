СМИ: Маслякова хотят лишить права на КВН

На компанию «АМИК», которой владеет телеведущий, подали в суд.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем сообщает портал Super, ссылаясь на собственные источники. Уточняется, что в суд на Александра Маслякова и его компанию подал представитель семьи тележурналиста Сергея Муратова. Его родные уверяют, что он был одним из создателей программы, но почему-то интеллектуальные права на нее принадлежат одному человеку. Они хотят оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН».

Отмечается также, что Муратов, который умер четыре года назад, завещал своей семье авторские права на КВН. Масляков в свою очередь подал ответный иск, попросив оштрафовать людей, которые использовали товарный знак в документальном фильме о программе.

Напоминаем, что первый выпуск КВН вышел в далеком 1961 году. Масляков является ведущим программы практически с самого ее основания.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Якубович, ругавший любителей «жрать», защитил голодных гостей «Поля Чудес».