Картина неизвестного автора подорожала в 1000 раз

Фото: schulerauktionen.ch
Фото: schulerauktionen.ch

Покупатель подумал, что портрет написал Боттичелли.

Об этом стало известно 3 июля. Итогами торгов поделился аукционный дом Schuler Auktionen, передает швейцарское издание Handelszeitung. В сообщении сказано, что картину неизвестного автора удалось выгодно продать в Цюрихе во время торгов. За работу боролись два коллекционера, которые почему-то решили, что собираются купить шедевр Боттичелли. В ходе аукциона полотно успело подорожать аж в тысячу раз. Счастливчик выложил за «Портрет молодого человека» около 6,5 миллионов долларов. В аукционном доме отметили, что им никогда до этого не удавалось выручить столько денег на творчестве неизвестного художника.

Узнал ли покупатель, что он приобрел совсем не то, что хотел – не уточняется. Остается лишь надеяться, что он не пожалеет потраченных денег.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали коллекционеру.

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