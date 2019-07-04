Женщинам разрешат работать наравне с мужчинами

С 2021 года российским женщинам будут доступны 358 профессий, ранее для них запрещенных.

Министерство труда пересмотрело утвержденный два десятка лет назад список из 456 видов должностей, официально недоступных для прекрасного пола, сообщает РБК. В новом перечне осталось лишь 98 запрещенных для женщин профессий.

Проект приказа «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин» составлен с учетом мнения работодателей и профсоюзов. Планируется, что действие документа начнется с 1 января будущего года.

В министерстве сообщили, что если работодатель создаст безопасные условия труда, то он вправе применять женский труд без ограничений на любых работах. Список обновили, чтобы

Таким образом, с нового года женщины по желанию смогут водить фуры и электрички, чинить автомобили, быть рыбаками, членами корабельной команды, парашютистами, трактористами и т.п.

В списке запретными для женщин остались профессии, которые негативно влияют на репродуктивное здоровье и могут нести отдаленные риски для потомства. Женский труд по-прежнему будет ограничен на производствах, где используются разные токсичные химикаты, например ртуть, фосфор, хлор. Также под запретом остаются горные, сварочные, литейные и бурильные работы. Ни в шахту, ни на проходку тоннелей метро, ни на морскую буровую платформу, ни к доменной печи женщин не допустят. В перечне сохранен запрет задействовать женщин на тушении пожаров, при очистке канализации и на водолазных работах. Кроме того, дамам противопоказаны любые работы, связанные с подъемом тяжестей вручную.

По данным Росстата за 2017 год, женщины в России получают 71,7% от средней мужской зарплаты мужчин, или около 33 тыс. рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что женщины и молодежь верят в способность мужчин следить за детьми.