Женщины и молодежь верят в способность мужчин следить за детьми

Лишь 10% опрошенных знакомы с семьями, где отец занимается хозяйством. Фото: pixabay.com

Лишь 10% опрошенных знакомы с семьями, где отец занимается хозяйством. Фото: pixabay.com

Сами мужчины, как правило, смотрят на роль отца-”дохозяина” неодобрительно.

Жители России склонны верить, что мужчины способны следить за детьми и ухаживать за домом наравне с женщинами, сообщили эксперты ВЦИОМ 18 июня. Исследователи опросили 1600 совершеннолетних россиян.

Около 70% респондентов уверены в способностях мужчин ухаживать за ребенком и домом — правда большую часть из них составляют женщины (71%) и молодые люди до 24 лет (90%). Взрослые мужчины в большинстве (62%) считают ситуацию, когда отец сидит дома, ненормальной.

Сейчас семей, где отец ведет хозяйство, мало — лишь 10% респондентов знакомы с такими семьями. При этом большинство (62%) опрошенных считают, что СМИ не помогают молодежи ответственно мыслить о семейной жизни — и об отцовстве в частности.

По данным в сети, от 50 до 60% браков завершаются разводом.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ИИ научился распознавать нервный срыв по голосу.