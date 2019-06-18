ИИ научился распознавать психический срыв по голосу

Алгоритм давал правильные ответы в 93% случаев.

Результатами своей работы поделились сотрудники университета Эмори и Гарвардской медицинской школы. Они заявили, что смогли создать искусственный интеллект, который, анализируя звучание голоса, может определить, каково психического состояние говорящего. Пока что алгоритм выучился распознавать психический срыв, сообщает издание Next Web.

Специалисты уверяют, что вскоре их ИИ сможет диагностировать не только стресс, но также депрессию и другие серьезные расстройства. На данный момент алгоритм практически никогда не ошибается в своих суждениях – результаты тестирования искусственного интеллекта шокировали ученых, так как тесты чаще всего показывают точность не более 80%.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что искусственный интеллект определил логичный конец “Игры Престолов”. Искусственный интеллект считает, что сначала Дейнерис должна была сжечь Королевскую гавань и погибнуть от руки Сноу. Сам Джон Сноу пал бы в последующей битве с войском нежити.