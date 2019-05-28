Искусственный интеллект определил логичный конец “Игры Престолов”

Ученые из Томска считают, что события в сериале расположены не в той последовательности.

Ученые из Томска предложили разработанному ими искусственному интеллекту проанализировать финал сериала “Игра Престолов”. Тот нашел логические несоответствия и предложил свой вариант концовки, сообщает “Российская газета”. Разумеется, рассказать об этом, не раскрыв сам финал, не получится, поэтому тем, кто еще надеется увидеть, чем закончилось шоу, не стоит читать этот текст.

Компьютер посчитал, что создатели сериала расставили события истории в неправильной последовательности. В сериале союз северян и армии Дейнерис Таргариен побеждает войско мертвых с Королем Ночи во главе. Затем Дейнерис на драконе сжигает Королевскую Гавань и все ее население. Советник Варис предает ее, его казнят, а затем Джон Сноу убивает Дейнерис.

Искусственный интеллект считает, что сначала Дейнерис должна была сжечь Королевскую гавань и погибнуть от руки Сноу. Сам Джон Сноу пал бы в последующей битве с войском нежити. Бран Старк убил бы Короля Ночи, после чего его должны были избрать королем, так как других претендентов на трон уже не осталось.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, как актеры отреагировали на финал сериала.