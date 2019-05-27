HBO показала, как актеры «Игры престолов» отреагировали на сценарий сериала

Компания опубликовала фильм, в котором рассказывается о создании последнего сезона сериала.

Он появился в сети сегодня, 27 мая. Если вы все еще не посмотрели восьмой сезон, но планируете, Gazeta.SPb не рекомендует вам продолжать читать данный материал.

В документальном фильме зрителям решили показать, как актеры реагировали на сценарий при первом прочтении. Актер Кит Харрингтон, который играет Джона Сноу, судя по реакции был очень удивлен, что именно ему придетсяубить Дейенерис. Эмилия Кларк, читая этот фрагмент, была шокирована не меньше – она даже сползла под стол.

Больше всего актеров порадовало, что именно Арье предстояло убить Короля Ночи – в этот момент все аплодировали.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что фанаты сериала «Игра престолов» массово отписываются от телеканала HBO. Многие, к слову, остались недовольны сюжетом – они требуют переснять последний сезон сериала.