HBO показала, как актеры «Игры престолов» отреагировали на сценарий сериала

Фото: Скриншот / HBO
Фото: Скриншот / HBO

Компания опубликовала фильм, в котором рассказывается о создании последнего сезона сериала.

Он появился в сети сегодня, 27 мая. Если вы все еще не посмотрели восьмой сезон, но планируете, Gazeta.SPb не рекомендует вам продолжать читать данный материал.

В документальном фильме зрителям решили показать, как актеры реагировали на сценарий при первом прочтении. Актер Кит Харрингтон, который играет Джона Сноу, судя по реакции был очень удивлен, что именно ему придетсяубить Дейенерис. Эмилия Кларк, читая этот фрагмент, была шокирована не меньше – она даже сползла под стол.

Больше всего актеров порадовало, что именно Арье предстояло убить Короля Ночи – в этот момент все аплодировали.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что фанаты сериала «Игра престолов» массово отписываются от телеканала HBO. Многие, к слову, остались недовольны сюжетом – они требуют переснять последний сезон сериала.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
актеры игра престолов
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
HBO показала, как актеры «Игры престолов» отреагировали на ...
В Гатчинском перинатальном центре родилась первая тройня
Ленинградцев предупреждают о граде с молниями
Эксперты рассказали, где дешевле всего отдохнуть летом в России
Самолеты «Аэрофлота» проверяют в Париже из-за угроз
На Эльбрусе потерялись два лыжника из Петербурга
Сквозное движение по Большому проспекту В.О. открыли
Трамп подарил императору Японии Нарухито скрипичный альт