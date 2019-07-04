Из-за непогоды закрыты пять городских садов

Неблагоприятный прогноз погоды стал причиной закрытия Таврического, Никольского, Овсянниковского садов, а также сада Сан-Галли и сада Галины Старовойтовой.

В Петербурге сегодня обещают дожди, грозы и сильные порывы ветра скоростью до 20 м/с.

Тяжелая сырая листва увеличивает риски падения деревьев при сильном ветре, говорится в сообщении петербургского комитета по благоустройству.

Садово-парковые предприятия получили распоряжение усилить контроль над зелеными насаждениями и своевременно убирать поваленные деревья.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге за 20 минут выпало рекордное количество осадков.