В Петербурге за 20 минут выпало рекордное количество осадков

Канализации не справляются, потому что не рассчитаны на твой объем воды.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем сообщает Водоканал Санкт-Петербурга – всего за 20 минут выпало более 22 мм осадков. Такого не было еще никогда, поэтому ливневая канализация не справляется – подтоплений при таком дожде не избежать. Сейчас с последствиями непогоды борются около 70 оперативных бригад, которым предстоит обработать 73 заявки от петербуржцев.

Напоминаем, что улицы Санкт-Петербурга постепенно уходят под воду. Автомобилисты не едут по дорогам, а плывут. Многие петербуржцы не могут выйти из дома да и не рискуют.

Непогода также создает помехи для вылета из Пулково. Недавно СМИ сообщили, что в один самолет угодила молния, затем слух опровергли.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что гроза поставила Санкт-Петербург в восьмибалльные пробки. Дождь снизил видимость для водителей, машины заносит на скользком асфальте. Кроме этого в Санкт-Петербурге активно ведут дорожные работы.