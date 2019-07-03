Гроза поставила Петербург в восьмибалльные пробки

Такая ситуация сложилась в Петербурге на 18:15 3 июля. Фото: Яндекс.Карты

Такая ситуация сложилась в Петербурге на 18:15 3 июля. Фото: Яндекс.Карты

Дождь снизил видимость для водителей, машины заносит на скользком асфальте.

Дорожная ситуация в Санкт-Петербурге серьезно усложнилась вечером 3 июля. По всему Петербургу сообщают о пробках, а сервис Яндекс.Пробки показывает 8 баллов сложности ситуации на дорогах из 10 на 18:15.

В неприятностях на дорогах Петербурга можно обвинить грозу: дождь снизил видимость для водителей, машины едут медленно, чтобы не “поскользнуться” на мокром асфальте. Кроме этого в Санкт-Петербурга активно ведут дорожные работы.

Вот лишь несколько участков, где сегодня образовались заторы: это север КАДа у разявязки с Энгельса, весь Невский проспект, главные улицы Петроградской стороны, Лесной пр. и Кантемировская, наб. Обводного канала, подъезды к Большеохтинскому мосту и другие проезды.

Вчера в Петербурге большую часть дня было ясно, гроза началась лишь вечером. Инспекторы ГИБДД зафиксировали за 2 июля 341 ДТП — завтра показатели двух дней можно будет сравнить.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге начинается “сезон дождей”: проблемы не закончатся сегодня.