“Сезон дождей” начинается в Петербурге

Жаркий июнь закончился — объем осадков в июле может превысить норму на 20%.

В ночь с 2 на 3 июля в Санкт-Петербурге прошла первая июльская гроза. Над Северной столицей сверкали молнии, несколько улиц затопило водой — но это только начало: в следующие дни дожди продолжатся, следует из прогнозов синптиков.

ГУ МЧС Петербурга предупредило горожан о новых ливнях и грозах, которые придут в город сегодня 3 июля в среду. При этом ветер достигнет 15 м/с. В Гидрометцентре ожидают, что количество осадков в июле может составить 120% от нормы.

В своем прогнозе на ближайшую неделю эксперты Гидрометцентра обещают дожди каждый день с переменными прояснениями.

Сезон дождей — название для времени года, когда в тропиках выпадает особенно много осадков, Петербург, разумеется, в эту зону не попадает. Тем не менее, стоит учесть, что дожди могут привести к затоплению подвалов домов, росту числа ДТП, а потенциально — к плохому урожаю из-за эрозии почвы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что жители Петербурга сняли вчерашнюю грозу на видео.